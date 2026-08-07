Mikrofasertuch
Mit dem hochwertigen Flausch-Mikrofasertuch lassen sich die Reinigungsobjekte vor dem Verstauen abtrocknen.
Das schnell trocknende Mikrofasertuch ist besonders saugfähig und nimmt viel Feuchtigkeit und Flüssigkeit auf. Es ist angenehm flauschig und schont empfindliche Oberflächen. Dank einer Größe von 40 × 40 Zentimetern eignet es sich auch ideal zum Abtrocknen von Fahrrädern, bevor diese wieder verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Flausch-Mikrofasertuch
- Zum Trocknen von Reinigungsobjekten, bevor sie verstaut werden.
Mikrofaser
- Nimmt viel Wasser auf und trocknet schnell.
Flauschig
- Schont Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Faserzusammensetzung Textil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|400 x 400 x 4
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Schuhe / Wanderschuhe
- Kinderwagen / Buggy
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad