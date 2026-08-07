Das schnell trocknende Mikrofasertuch ist besonders saugfähig und nimmt viel Feuchtigkeit und Flüssigkeit auf. Es ist angenehm flauschig und schont empfindliche Oberflächen. Dank einer Größe von 40 × 40 Zentimetern eignet es sich auch ideal zum Abtrocknen von Fahrrädern, bevor diese wieder verstaut werden.