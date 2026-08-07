Chiffon micro-fibres
Avec le chiffon en microfibres polaires de haute qualité vous pouvez essuyer l'objet nettoyé avant de le ranger.
Le chiffon en microfibres sèche rapidement et peut absorber de grandes quantités d'eau et de liquides. Il a une texture agréable et polaire et protège les surfaces délicates. Grâce à ses dimensions de 40 × 40 cm, il est en plus idéal pour essuyer votre bicyclette avant de la ranger.
Caractéristiques et avantages
Chiffon en micofibres polaires de haute qualité
- Pour essuyer les objets nettoyés avant de les ranger.
microfibre
- Absorbe une grande quantité d'eau et sèche rapidement.
Tissu polaire
- Nettoie des surfaces.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 400 x 4
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Bottes/chaussures de marche
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes