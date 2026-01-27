Cire lustrante RM 660, 500ml

Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 70 x 70 x 180
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Peinture de voiture
  • Surfaces peintes
