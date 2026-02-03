Pistolet de nettoyage sans fil OC Handheld Compact
Nettoyeur moyenne pression OC Handheld Compact avec batterie lithium-ion, poignée rabattable et tuyau d'aspiration pour un nettoyage mobile polyvalent, sans être tributaire des réseaux d'électricité et d'eau.
L'OC Handheld Compact est un nettoyeur moyenne pression portatif compact pour une utilisation mobile et flexible. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée et au tuyau d'aspiration de 5 mètres pour les sources d'eau externes, il est possible de nettoyer sans être tributaire des réseaux d'électricité ou d'eau – l'idéal pour les déplacements et autour de la maison. Le design léger et innovant avec une poignée rabattable permet un stockage peu encombrant et un transport facile. Grâce au réglage de la pression sur 2 niveaux, la pression peut être ajustée entre environ 6 et 15 bar, ce qui est optimal pour le nettoyage des surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie à trente minutes au maximum. Un afficheur à LED informe en outre l'utilisateur du mode et de l'autonomie de la batterie. La lance Multi Jet 4 en 1 permet un changement rapide entre 4 types de jet pendant que la technologie de buse de Kärcher garantit un nettoyage en douceur et efficace. À cet effet, le détergent peut être dispensé à l'aide de la buse prévue à cet effet. Parfait pour une utilisation rapide et simple, sans préparation fastidieuse, que ce soit pendant le camping, après une balade à vélo ou une randonnée ou encore au jardin. La batterie se recharge via USB-C. Pas de compatibilité avec les raccords de tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage mobileLe tuyau d'aspiration fourni et la batterie intégrée permettent un nettoyage mobile en toute facilité pendant vos déplacements, sans être tributaire des réseaux d'eau et d'électricité (non compatible avec les raccords de tuyau d'arrosage). Possibilités d'utilisation flexibles pour une multitude de tâches de nettoyage différentes, par ex. pour les vélos, les équipements de jardin et de camping, les chiens ou un nettoyage ciblé sur la voiture. La prise de charge USB Type-C de l'appareil permet une recharge flexible, même en déplacement, par ex. dans la voiture ou sur la batterie de secours.
Réglage de la pression avec indicateur à LEDSelon la tâche de nettoyage, il est possible d'alterner entre Max (15 bar) et eco!Mode¹⁾ (env. 6 bar). Idéal pour les surfaces délicates ou pour prolonger l'autonomie de la batterie à 30 min au maximum. Le voyant à LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie.
Design léger et compact de l'appareilEncombrement minimal pour le transport et le stockage : le design innovant de l'appareil permet un rabattement de la poignée après l'utilisation. Ainsi, l'OC Handheld Compact affiche des dimensions minimales. Grâce à son design léger et minimaliste, l'appareil offre un maniement facile ainsi qu'une prise en main confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
Moyenne pression efficace et peu agressive
- Grâce à la technologie de buse efficace de Kärcher et à la lance Multi Jet 4 en 1, le pistolet de nettoyage permet un nettoyage en douceur et économe en eau. Les salissures sont éliminées très efficacement.
- Idéal pour nettoyer en douceur les éléments délicats comme les roulements, les joints ou les moyeux sur le vélo.
- Nettoyage fiable et précis, y compris aux endroits difficiles d'accès.
Vaste éventail d'accessoires
- La lance Multi Jet réunit 4 types de jet en une seule buse qui se règle aisément en tournant la tête de buse.
- Le tuyau d'aspiration permet d'utiliser l'eau provenant de sources externes comme un bidon, un seau ou un ruisseau. Liberté de mouvement maximale grâce à une longueur de 5 m.
- La buse à détergent permet une application facile et étendue du détergent pour un nettoyage encore plus efficace en cas de salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Pression (bar)
|max. 15
|Plage de pressions
|Moyenne pression
|Débit (l/h)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|7.2
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / 12 Mode eco!efficiency : / 30
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (h)
|3
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ Le réglage eco!Mode permet de réduire la consommation d'eau de 24 % en moyenne et la consommation d'électricité de 54 % en moyenne par rapport au réglage maximal (mode Max).
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Câble USB + adaptateur 5 V/2 A (1 de chaque)
- Multi Jet 4 en 1
- Flexible d'aspiration
- Bouteille de détergent
Équipement
- Aspiration de l'eau
- Filtre à eau intégré
- Poignée pliable
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Poubelles
- Motos et scooters
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Stores vénitiens/volets roulants
Pièces de rechange OC Handheld Compact
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.