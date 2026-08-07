PowerControl Strahlrohr 034
Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.
Unser PowerControl-Strahlrohr 034 erlaubt es Ihnen, jederzeit und stufenlos die Reinigungsleistung Ihres Hochdruckreinigers speziell der jeweiligen Aufgabe anzupassen. Ob Sie nun mehr oder weniger Druck benötigen: Die patentierte Kärcher Powerdüsenkontur steigert die Reinigungsleistung um rund 40 Prozent. Die Regelung zur Druckverstellung liegt unmittelbar in Ihrem Griffbereich und ist sehr einfach während des Arbeitens zu bedienen. Zur gezielten Ausbringung von Reinigungsmitteln ist ein Niederdruckmodus integriert, während die Strahlebenenverstellung jeweils den richtigen Arbeitswinkel garantiert.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
Videos
PowerControl Strahlrohr 034 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.