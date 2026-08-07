Lance de pulvérisation PowerControl 034
Ajustement continu de la pression lors de l'utilisation directement dans la zone de préhension, en particulier pour les appareils sans fonction d'asservissement. Les performances de nettoyage peuvent être adaptées en un rien de temps à la tâche de nettoyage correspondante. Le mode basse pression pour l'application du détergent et le réglage du niveau du jet complètent le produit.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
Vidéos
Appareils compatibles
Pièces de rechange Lance de pulvérisation PowerControl 034
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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