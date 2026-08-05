Nettoyeurs haute pression HDS 5/11 UX
Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/11 UX. Modèle d'entrée de gamme à prix attractif avec enrouleur de flexible et flexible haute pression de 15 m, conception verticale innovante, très mobile et ergonomique.
Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/11 UX est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d’utilisation : On / Froid / Chaud. Un réservoir à fuel facile d’accès, une crépine à détergents et un espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses en font un appareil particulièrement simple et rapide à installer. Le HDS 5/11 UX dispose du nouveau brûleur haut rendement. Il garantit une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. De qualité professionnelle, il dispose d’une pompe axiale à 3 pistons et d’une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l’encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandesroues facilitent le transport à l’horizontale comme à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement. Un enrouleur intégré avec 15 mètres de flexible haute pression équipe cette version.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur intégréUn rangement aisé et sûr du flexible haute pression. Assure une prise en main ergonomique. Des temps de préparation réduits.
Conception verticale innovanteFranchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Conception compacte
- Rangement et transport sans encombrer.
- Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée.
- Idéal pour les petits véhicules de services.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|450
|Pression de service (bar/MPa)
|110 / 11
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|2.2
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|2.4
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Réservoir à carburant (l)
|6.5
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|67.4
|Poids emballage inclus (kg)
|76.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|618 x 1163 x 994
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 5/11 UX
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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