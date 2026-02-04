Die rotierende Rohrreinigungsdüse ist ideal für die umweltfreundliche, vorbeugende Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren. Mit ihrem 360°-Reinigungseffekt werden Ablagerungen an der gesamten Rohrinnenseite wirkungsvoll entfernt. Verstopfungen können so gar nicht erst entstehen. Dank optimierter Form der Düse ist diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Geeignet zur Montage an den Rohrreinigungssets PC 20, PC 15 und PC 7.5 und für die Anwendung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.