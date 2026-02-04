La buse de nettoyage rotative pour tuyaux est idéale pour un nettoyage courant préventif et écologique des tuyaux, des écoulements et des tuyaux de descente. Avec son effet de nettoyage à 360°, les dépôts sur l'ensemble des faces intérieures des tuyaux sont efficacement éliminés. Ainsi, les obstructions n'ont aucune chance de se former. Grâce à la forme optimisée de la buse, celle-ci est reliée au flexible haute pression par une transition sans arêtes. Cela réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Adaptée au montage sur les kits de nettoyage pour tuyaux PC 20, PC 15 et PC 7.5 et à l'utilisation avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.