Buse de nettoyage rotative pour tuyaux
Buse de nettoyage rotative pour tuyaux avec effet de nettoyage à 360° pour un nettoyage courant préventif des tuyaux, des écoulements et des tuyaux de descente. Avec raccord R1/8" pour le montage sur le flexible de nettoyage pour tuyaux.
La buse de nettoyage rotative pour tuyaux est idéale pour un nettoyage courant préventif et écologique des tuyaux, des écoulements et des tuyaux de descente. Avec son effet de nettoyage à 360°, les dépôts sur l'ensemble des faces intérieures des tuyaux sont efficacement éliminés. Ainsi, les obstructions n'ont aucune chance de se former. Grâce à la forme optimisée de la buse, celle-ci est reliée au flexible haute pression par une transition sans arêtes. Cela réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Adaptée au montage sur les kits de nettoyage pour tuyaux PC 20, PC 15 et PC 7.5 et à l'utilisation avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Jets haute pression rotatifsEffet de nettoyage à 360° sur l'ensemble de la face intérieure des tuyaux. Nettoyage courant préventif pour prévenir les obstructions.
Forme de buse optimiséeLa transition sans arêtes vers le flexible réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Design compact pour une liberté de mouvement maximale.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pressionDéblocage efficace et rapide des tuyaux.
En laiton et en acier inoxydable durables
- Longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|27 x 15 x 15
Domaines d'utilisation
- Tuyaux
- Tuyaux de descente
- Écoulements