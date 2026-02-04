PC 15
Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.
Pratique et polyvalent : le kit de nettoyage pour tuyaux destiné au nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi qu'à une élimination efficace des obstructions. La fourniture inclut 2 buses différentes qui se changent rapidement grâce au raccord fileté. Avec 4 jets haute pression dirigés vers l'arrière, la buse à jet dispose d'une poussée puissante, idéale pour les tuyaux de descente et pour l'élimination des blocages solides. La buse rotative sert au nettoyage courant préventif. Avec son effet de nettoyage à 360°, les dépôts sur les faces intérieures des tuyaux sont efficacement éliminés. Ainsi, les obstructions n'ont aucune chance de se former. Grâce à la forme optimisée des buses, ces dernières sont reliées au flexible haute pression par une transition sans arêtes. Cela réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau. Le flexible de qualité souple de 15 mètres est renforcé par une tresse textile, pour une utilisation facile dans les tuyauteries coudées. Le flexible avec protection contre le pliage et les raccords en laiton garantissent une longue durée de vie. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 pour une utilisation dans la maison et en extérieur.
Caractéristiques et avantages
Système de changement pratique avec 2 buses différentesChangement facile des buses. Buse à jet avec une poussée puissante, idéale pour le nettoyage des tuyaux de descente et l'élimination des blocages. Buse rotative avec effet de nettoyage à 360° – pour un nettoyage courant puissant de la face intérieure des tuyaux afin de prévenir les obstructions.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pressionDéblocage efficace et rapide des obstructions dans les tuyaux. Application écologique sans produits chimiques. Le flexible avance automatiquement dans le tuyau sous l'effet de la pression d'eau.
Flexible souple à tresse textileUtilisation facile dans les tuyauteries étriquées. Rangement pratique.
Forme de buse optimisée
- La transition sans arêtes vers le flexible réduit le risque que la buse reste accrochée dans le tuyau.
- Design compact pour une liberté de mouvement maximale.
Raccords ainsi que buses en laiton et en acier inoxydable durables
- Longue durée de vie
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 80
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Vidéos
Appareils compatibles
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.200 Balcony
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.36 M PLUS *CH
- K 2.410 T50 *CH
- K 2.54M PLUS
- K 2.850 ECO *CH
- K 2.900 M
- K 2.91MD -T50*CH
- K 2.91MD PLUS
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.00 smartec
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.550
- K 3.68 MD PLUS *CH
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD PLUS
- K 3.91MD PLUS WRC *CH
- K 3.96 M
- K 3.98M PLUS *CH
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.91MD PLUS
- K 4.98 MD
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M plus
- K 5.520 T400 *CH
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.86 MD PLUS T 250
- K 5.91MD PLUS
- K 6.300
- K 6.80 M
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.400 *CH
- K 7.700
- K 7.80 M
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 M
- K 7.91MD PLUS
- K 855 HS plus
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Tuyaux
- Tuyaux de descente
- Écoulements
Accessoires
Pièces de rechange PC 15
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.