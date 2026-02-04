PC 7.5
Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.
Das praktische und vielseitig verwendbare Rohrreinigungsset zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. Zum Lieferumfang gehören 2 verschiedene Düsen, die dank des Schraubanschlusses schnell gewechselt werden können. Die Jet-Düse hat mit 4 nach hinten gerichteten Hochdruckstrahlen einen starken Vorwärtstrieb – ideal für Fallrohre und zur Entfernung von festen Blockaden. Die rotierende Düse dient der vorbeugenden Unterhaltsreinigung. Mit ihrem 360°-Reinigungseffekt werden Ablagerungen an den Rohrinnenwänden wirkungsvoll entfernt. Verstopfungen können so gar nicht erst entstehen. Dank optimierter Form der Düsen sind diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Der 7,5 Meter lange, flexible Qualitätsschlauch ist mit Textilgeflecht verstärkt – für einfache Handhabung in abgewinkelten Rohrsystemen. Der Schlauch mit Knickschutz und Anschlüsse aus Messing sorgen für eine lange Haltbarkeit. Geeignet für die Anwendung im Haus und im Außenbereich mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Praktisches Wechselsystem mit 2 verschiedenen DüsenEinfacher Wechsel der Düsen. Jet-Düse mit starkem Vorschub, ideal für die Reinigung von Fallrohren und das Entfernen von Blockaden. Rotierende Düse mit 360°-Reinigungseffekt – für die kraftvolle Unterhaltsreinigung der Rohrinnenseite zur Vermeidung von Verstopfungen.
Kraftvolle Reinigung mit HochdruckEffektives und schnelles Lösen von Verstopfungen in Rohren. Umweltfreundliche Anwendung ohne Chemie. Schlauch schiebt sich durch den Wasserdruck automatisch im Rohr voran.
Flexibler Schlauch mit TextilgeflechtEinfache Handhabung in verwinkelten Rohrsystemen. Komfortables Verstauen.
Optimierte Düsenform
- Kantenloser Übergang zum Schlauch minimiert das Risiko, dass die Düse sich im Rohr verhakt.
- Kompaktes Design für maximale Bewegungsfreiheit.
Anschlüsse sowie Düsen aus langlebigem Messing und Edelstahl
- Lange Haltbarkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 245 x 55
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.00
- K 2.01
- K 2.040 M T 50
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.16
- K 2.20 M T 50
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.325
- K 2.36 M T 50
- K 2.410 T50
- K 2.54 M
- K 2.850 ECO
- K 2.900 M
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.20 M
- K 3.500 Garden
- K 3.550
- K 3.68 MD
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.900 M
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 3.91MD WRC
- K 3.96 M plus
- K 3.98 M
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home T 350
- K 4 Pure Home
- K 4.00 ECO SILENT
- K 4.200
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.88 M T100
- K 4.900M T300
- K 4.91MD
- K 4.98 M
- K 4.990 MD T 250
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home T 350
- K 5.200 T250 WB
- K 5.50 M Plus
- K 5.520 T400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.80 M
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85M Plus
- K 5.86 MD T 250 HC 60
- K 5.91 MD
- K 6.300
- K 6.50M plus
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.80M
- K 6.85M
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium eco!ogic Car & Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.400
- K 7.700
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.80M PLUS
- K 7.85M
- K 7.91MD
- K 855 HS
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Rohre
- Fallrohre
- Abflüsse
Zubehör
PC 7.5 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.