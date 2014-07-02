Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2

Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.

Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite ( ) DN 35
Menge (Stück) 1
Material Edelstahl
Länge (mm) 505
Farbe Silber
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 505 x 37 x 37

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