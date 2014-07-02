Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2
Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Menge (Stück)
|1
|Material
|Edelstahl
|Länge (mm)
|505
|Farbe
|Silber
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|505 x 37 x 37
Videos