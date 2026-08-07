Der ergonomische Schultergurt ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Arbeiten mit verschiedenen Kärcher Akku-Gartengeräten. Er lässt sich bequem tragen und entlastet den Anwender. Kompatibel mit den Unkrautentfernern WRE 4 Battery, WRE 18-55, den Laubbläsern und -saugern BLV 36-240 und BLV 18-200 sowie weiteren Akku-Gartengeräten.