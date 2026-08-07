Schultergurt

Bequem und entlastend für den Anwender: der ergonomische Schultergurt für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Kompatibel mit vielen Kärcher Akku-Gartengeräten.

Der ergonomische Schultergurt ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Arbeiten mit verschiedenen Kärcher Akku-Gartengeräten. Er lässt sich bequem tragen und entlastet den Anwender. Kompatibel mit den Unkrautentfernern WRE 4 Battery, WRE 18-55, den Laubbläsern und -saugern BLV 36-240 und BLV 18-200 sowie weiteren Akku-Gartengeräten.

Merkmale und Vorteile
Gummierte Schulterpolster
  • Sorgen für maximalen Arbeitskomfort.
Längenverstellbarer Schultergurt
  • Für unterschiedliche Körpergrößen.
Sicherheitsverschluss
  • Bei zu großer Zugkraft des Geräts öffnet sich die Lasche von alleine.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 240 x 60 x 50