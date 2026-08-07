Schultergurt
Bequem und entlastend für den Anwender: der ergonomische Schultergurt für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Kompatibel mit vielen Kärcher Akku-Gartengeräten.
Der ergonomische Schultergurt ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Arbeiten mit verschiedenen Kärcher Akku-Gartengeräten. Er lässt sich bequem tragen und entlastet den Anwender. Kompatibel mit den Unkrautentfernern WRE 4 Battery, WRE 18-55, den Laubbläsern und -saugern BLV 36-240 und BLV 18-200 sowie weiteren Akku-Gartengeräten.
Merkmale und Vorteile
Gummierte Schulterpolster
- Sorgen für maximalen Arbeitskomfort.
Längenverstellbarer Schultergurt
- Für unterschiedliche Körpergrößen.
Sicherheitsverschluss
- Bei zu großer Zugkraft des Geräts öffnet sich die Lasche von alleine.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|240 x 60 x 50