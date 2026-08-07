La sangle d'épaule ergonomique permet un travail prolongé sans fatigue avec différents outils de jardinage Kärcher sans fil. Elle est confortable et rend le travail moins pénible pour l'utilisateur. Compatible avec les désherbeurs WRE 4 Battery, WRE 18-55, les souffleurs et aspirateurs de feuilles BLV 36-240 et BLV 18-200 ainsi qu'avec d'autres outils de jardinage sans fil.