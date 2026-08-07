Sangle des épaules
Confortable et moins pénible pour l'utilisateur : la sangle d'épaule ergonomique pour un travail prolongé sans fatigue. Compatible avec de nombreux outils de jardinage Kärcher sans fil.
La sangle d'épaule ergonomique permet un travail prolongé sans fatigue avec différents outils de jardinage Kärcher sans fil. Elle est confortable et rend le travail moins pénible pour l'utilisateur. Compatible avec les désherbeurs WRE 4 Battery, WRE 18-55, les souffleurs et aspirateurs de feuilles BLV 36-240 et BLV 18-200 ainsi qu'avec d'autres outils de jardinage sans fil.
Caractéristiques et avantages
Épaulettes caoutchoutées
- Garantie d'un confort de travail optimal.
Sangle d'épaule réglable en longueur
- S'adapte à la taille des différents utilisateurs.
Valve de sécurité
- Si l'appareil exerce une traction trop forte, la languette s'ouvre automatiquement.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 60 x 50