Der ergonomische Support-Handgriff macht die Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern besonders komfortabel. Die Waschbodendüse lässt sich damit sehr einfach und zugleich präzise führen. Nach der leichten Befestigung am Sprühsaugrohr ermöglicht der zusätzliche Handgriff eine komfortable zweihändige Bedienung für Links- und Rechtshänder. Passend zu allen Kärcher Waschsaugern der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6.