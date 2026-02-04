Poignée SE Support

La poignée d'appoint ergonomique est le complément idéal pour un nettoyage confortable des surfaces de moquette étendues à l'aide des injecteurs-extracteurs Kärcher.

La poignée d'appoint ergonomique rend particulièrement confortable le nettoyage des surfaces de moquette étendues à l'aide des injecteurs-extracteurs Kärcher. Elle garantit un guidage à la fois très aisé et précis du suceur de lavage pour sol. Après sa fixation simple sur le tube injecteur/extracteur, la poignée supplémentaire permet une utilisation à deux mains confortable pour les gauchers comme les droitiers. Compatible avec tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6.

Caractéristiques et avantages
Poignée SE Support: Adapté à tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6
Poignée SE Support: Poignée ergonomique adaptée aux gauchers comme aux droitiers
Application confortable grâce à l'utilisation à deux mains.
Poignée SE Support: Poignée réglable en hauteur
La position de la poignée peut être ajustée individuellement à la taille de l'utilisateur.
Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard (mm) 35
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 121 x 66 x 127