La poignée d'appoint ergonomique rend particulièrement confortable le nettoyage des surfaces de moquette étendues à l'aide des injecteurs-extracteurs Kärcher. Elle garantit un guidage à la fois très aisé et précis du suceur de lavage pour sol. Après sa fixation simple sur le tube injecteur/extracteur, la poignée supplémentaire permet une utilisation à deux mains confortable pour les gauchers comme les droitiers. Compatible avec tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6.