Poignée SE Support
La poignée d'appoint ergonomique est le complément idéal pour un nettoyage confortable des surfaces de moquette étendues à l'aide des injecteurs-extracteurs Kärcher.
La poignée d'appoint ergonomique rend particulièrement confortable le nettoyage des surfaces de moquette étendues à l'aide des injecteurs-extracteurs Kärcher. Elle garantit un guidage à la fois très aisé et précis du suceur de lavage pour sol. Après sa fixation simple sur le tube injecteur/extracteur, la poignée supplémentaire permet une utilisation à deux mains confortable pour les gauchers comme les droitiers. Compatible avec tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6.
Caractéristiques et avantages
Adapté à tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6
Poignée ergonomique adaptée aux gauchers comme aux droitiersApplication confortable grâce à l'utilisation à deux mains.
Poignée réglable en hauteurLa position de la poignée peut être ajustée individuellement à la taille de l'utilisateur.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|121 x 66 x 127