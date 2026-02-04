SE Waschpolsterdüse
Die Waschpolsterdüse für Sprühextraktionsgeräte ist als Zubehör für Waschsauger ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen und die Fleckenentfernung auf Teppichen.
Die handliche Waschpolsterdüse für Sprühextraktionsgeräte überzeugt mit verbesserter Reinigungswirkung. Das ergonomische Design ermöglicht dabei eine einfache und komfortable Handhabung. Die Düse eignet sich ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Teppichen, Autositzen und vielen weiteren textilen Oberflächen. Die kompakte Waschpolsterdüse hat eine Arbeitsbreite von 88 Millimetern. Besonders praktisch ist ihr transparentes Sichtfenster zur Kontrolle des Reinigungsvorgangs während der Arbeit. Die Düse kann als Zubehör mit allen Kärcher Waschsaugern der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6 verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
WaschsaugfunktionFür die gründliche, fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Teppichen, Autositzen und vielen weiteren textilen Oberflächen.
Transparentes SichtfensterErmöglicht die kontinuierliche Kontrolle des Reinigungsvorgangs während der Arbeit.
Bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie
- Für optimale Reinigungsergebnisse.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite (mm)
|35
|Arbeitsbreite (mm)
|88
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|88 x 74 x 141
Anwendungsgebiete
- Polstermöbel
- Autositze
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel