Le suceur de lavage pour meubles maniable, destiné aux appareils d'injection-extraction s'illustre par son pouvoir nettoyant amélioré. Son design ergonomique permet une prise en main facile et confortable. Le suceur est idéal pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres des meubles capitonnés, des moquettes, des sièges de voiture et de nombreuses autres surfaces textiles. Le suceur de lavage pour meubles compact possède une largeur de travail de 88 millimètres. Particulièrement pratique : son verre regard transparent pour le contrôle du processus de nettoyage au cours du travail. Le suceur peut être utilisé comme accessoire sur tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6.