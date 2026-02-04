Suceur de lavage pour meubles SE
Le suceur de lavage pour meubles destiné aux appareils d'injection-extraction disponible comme accessoire pour les injecteurs-extracteurs est idéal pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres des meubles capitonnés et des sièges de voiture ainsi que le détachage des moquettes.
Le suceur de lavage pour meubles maniable, destiné aux appareils d'injection-extraction s'illustre par son pouvoir nettoyant amélioré. Son design ergonomique permet une prise en main facile et confortable. Le suceur est idéal pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres des meubles capitonnés, des moquettes, des sièges de voiture et de nombreuses autres surfaces textiles. Le suceur de lavage pour meubles compact possède une largeur de travail de 88 millimètres. Particulièrement pratique : son verre regard transparent pour le contrôle du processus de nettoyage au cours du travail. Le suceur peut être utilisé comme accessoire sur tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6.
Caractéristiques et avantages
Adapté à tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6
Fonction d'injection / extractionPour un nettoyage en profondeur, jusqu'au cœur des fibres, des meubles capitonnés, des moquettes, des sièges de voiture et de nombreuses autres surfaces textiles.
Regard transparentPermet un contrôle continu du processus de nettoyage au cours du travail.
Technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée
- Pour des résultats de nettoyage parfaits.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Largeur de travail (mm)
|88
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|88 x 74 x 141
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Meubles rembourrés
- Sièges de voiture
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon