Trimmer Messer

Mit den robusten Trimmermessern entfernen Sie Wildwuchs auch an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit allen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmern.

Die robusten Trimmermesser im praktischen 10er-Pack beseitigen Moos, Wildwuchs und Unkraut präzise und sauber, auch an schwer zugänglichen Stellen in Ihrem Garten. Sie sind für den Einsatz in allen 18 V und 36 V Kärcher Akku-Rasentrimmern geeignet. Ein weiterer Vorteil ist der einfach und werkzeuglos durchführbare Wechsel der Trimmermesser.

Merkmale und Vorteile
Schnittergebnis
  • Selbst stärkerer Wildwuchs wird dank der robusten Trimmermesser besonders effektiv und sauber abgeschnitten.
Flexibler Einsatz
  • Schwer zugängliche Stellen im Garten erreichen die Trimmermesser mühelos.
Werkzeugloser Trimmermesserwechsel
  • Besonders einfacher Wechsel der Trimmermesser durch Klicksystem.
Praktischer Mehrfachpack
  • Lieferung enthält 10 Trimmermesser für einen kräftigen und langen Arbeitseinsatz.
Perfekt abgestimmtes Zubehör
  • Kompatibel mit allen 18-V- und 36-V-Akku-Rasentrimmern von Kärcher.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Klingen 2
Schnittbreite (cm) 23
Farbe Gelb
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 40 x 4
Anwendungsgebiete
  • Rasen
  • Rasenkanten