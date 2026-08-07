Trimmer Messer
Mit den robusten Trimmermessern entfernen Sie Wildwuchs auch an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit allen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmern.
Die robusten Trimmermesser im praktischen 10er-Pack beseitigen Moos, Wildwuchs und Unkraut präzise und sauber, auch an schwer zugänglichen Stellen in Ihrem Garten. Sie sind für den Einsatz in allen 18 V und 36 V Kärcher Akku-Rasentrimmern geeignet. Ein weiterer Vorteil ist der einfach und werkzeuglos durchführbare Wechsel der Trimmermesser.
Merkmale und Vorteile
Schnittergebnis
- Selbst stärkerer Wildwuchs wird dank der robusten Trimmermesser besonders effektiv und sauber abgeschnitten.
Flexibler Einsatz
- Schwer zugängliche Stellen im Garten erreichen die Trimmermesser mühelos.
Werkzeugloser Trimmermesserwechsel
- Besonders einfacher Wechsel der Trimmermesser durch Klicksystem.
Praktischer Mehrfachpack
- Lieferung enthält 10 Trimmermesser für einen kräftigen und langen Arbeitseinsatz.
Perfekt abgestimmtes Zubehör
- Kompatibel mit allen 18-V- und 36-V-Akku-Rasentrimmern von Kärcher.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Klingen
|2
|Schnittbreite (cm)
|23
|Farbe
|Gelb
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|70 x 40 x 4
Anwendungsgebiete
- Rasen
- Rasenkanten