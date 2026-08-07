Die robusten Trimmermesser im praktischen 10er-Pack beseitigen Moos, Wildwuchs und Unkraut präzise und sauber, auch an schwer zugänglichen Stellen in Ihrem Garten. Sie sind für den Einsatz in allen 18 V und 36 V Kärcher Akku-Rasentrimmern geeignet. Ein weiterer Vorteil ist der einfach und werkzeuglos durchführbare Wechsel der Trimmermesser.