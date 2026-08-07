Têtes de coupe
Les têtes de coupe robustes vous permettent d'éliminer la végétation, même à des endroits difficiles d'accès. Compatibles avec tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V de Kärcher Battery Power.
Les têtes de coupe robustes en pack de 10 pratique éliminent la mousse, la végétation et les mauvaises herbes de façon précise et propre, même à des endroits difficiles d'accès dans votre jardin. Elles conviennent pour tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher. Le changement simple des têtes de coupe réalisable sans outil est un autre avantage.
Caractéristiques et avantages
Résultat de coupe
- Les têtes de coupe robustes permettent d'éliminer proprement et efficacement même la végétation très dense.
Excellente maniabilité
- Les têtes de coupe atteignent sans peine les endroits difficiles d'accès dans le jardin.
Changement sans outil des têtes de coupe
- Changement particulièrement simple des têtes de coupe grâce au système clic.
Pack multiple pratique
- Le pack comprend 10 têtes de coupe pour de longues périodes de travail en toute puissance.
Accessoires sur mesure
- Compatibles avec tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de lames
|2
|Largeur de coupe (cm)
|23
|Couleur
|jaune
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|70 x 40 x 4
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse