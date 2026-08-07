Das Set mit 2 saugstarken und strapazierfähigen Universal-Bodentüchern EasyFix Large passt optimal für den SC 1 Upright. Das textile Gewebe mit spezieller Schlingenstruktur sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse bis in Ecken und Kanten. Dank des Klettsystems lassen sich die Bodentücher leicht und schnell an der Bodendüse EasyFix des SC 1 Upright fixieren: einfach andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen. Nach dem Reinigen lässt sich das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt abziehen: dazu auf die Fußlasche am Tuch treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.