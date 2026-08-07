Le jeu de 2 lingettes de sol universelles très absorbantes et résistantes EasyFix Large est optimal pour le SC 1 Upright. Le tissu textile à texture bouclée spéciale assure un ramassage particulièrement efficace des saletés. Sa grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques jusque dans les coins et le long des bords. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes de sol se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol EasyFix du SC 1 Upright : une simple pression et voilà ! Pendant le travail, la lingette reste bien en position et ne risque pas de glisser. Une fois le nettoyage terminé, la lingette utilisée se retire sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de placer le pied sur le rabat de la lingette et de tirer le suceur pour sol vers le haut.