Verlängerungsschlauch für SC 1
Mit dem Verlängerungsschlauch für den SC 1 können auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken und Nischen problemlos gereinigt werden.
Mit dem Verlängerungsschlauch SC lassen sich auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken und Nischen problem- und mühelos reinigen. Die anderen Zubehörteile wie Handdüse, Powerdüse & Co. können ohne weiteres jederzeit aufgesteckt werden.
Merkmale und Vorteile
Kompatibilität mit anderen Zubehören
- Bedarfsgerechte Anbringung von Zubehören wie Handdüse, Rundbürste oder Powerdüse an den Verlängerungsschlauch.
Flexibler Verlängerungsschlauch für müheloses Arbeiten
- Problemlose Reinigung schwer erreichbarer Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|375 x 51 x 220
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Arbeitsflächen in der Küche
- Abflüsse
- Spülbecken
- Armaturen
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Badezimmer
Verlängerungsschlauch für SC 1 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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