Flexible de rallonge pour SC1
Rallonge de flexibles pour atteindre les coins et les arêtes difficilement accessibles et pour élargir le rayon de nettoyage.
Avec le tuyau rallonge SC, même les endroits difficilement accessibles commes les coins et les niches peuvent facilement être nettoyés. Les autres accessoires (comme le suceur à main, la powerbuse, etc.) peuvent être raccordés facilement à n'importe quel moment.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec les autres accessoires vapeur Kärcher
- Raccordement possible des accessoires comme la buse à main, la brosse ronde etc.
Tuyau rallonge de flexible pour un nettoyage sans efforts
- Nettoyage simple d'endroits difficilement accessibles.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|375 x 51 x 220
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Écoulements
- Évier
- Robinetterie
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Salle de bain
Pièces de rechange Flexible de rallonge pour SC1
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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