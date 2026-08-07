Verlängerungsset
Auch hohe Fenster mühelos reinigen: mit dem teleskopierbaren Verlängerungsset für den Akku-Fenstersauger sowie den vibrierenden Akku-Wischer. Ausziehbar von 0,6 bis 1,5 Meter.
Hohe Fenster, Oberlichter und andere schwer erreichbare glatte Oberflächen reinigen Sie jetzt ganz komfortabel und ohne umständlich auf Leitern steigen zu müssen: Das teleskopierbare Verlängerungsset für unsere Akku-Fenstersauger und den vibrierenden Akku-Wischer macht es möglich. Das Set besteht aus 2 Teleskopstangen, einer mit flexiblem Gelenk versehenen Aufnahme für den Fenstersauger und Akku-Wischer sowie einem Einwischer mit Mikrofasertuch. Bis zu 1,5 Meter zusätzliche Reichweite bietet das Set, sodass Reinigungsarbeiten in Wohnräumen, Bädern oder Wintergärten bis zu einer Höhe von circa 3,5 Metern auch für kleinere Personen mühelos zu bewerkstelligen sind.
Merkmale und Vorteile
Mühelose Erreichbarkeit höher gelegener Fensterflächen
Teleskopierbarer Stiel
Kompatibilität mit allen Fenstersaugern und dem vibrierenden Akku-Wischer
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Große, schwer erreichbare Glasflächen
- Wintergärten
Verlängerungsset Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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