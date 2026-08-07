Extension pour WV
Pour atteindre sans effort les fenêtres en hauteur : le jeu de prolongateurs pour nettoyeur de vitres sans fil et raclette vibrante sans fil. Extensible de 0,6 à 1,5 mètre.
Les fenêtres hautes, puits de lumière et autres surfaces lisses difficiles d'accès peuvent désormais être nettoyés en tout confort et sans prendre de risque sur une échelle : avec le kit rallonge télescopique pour nos nettoyeurs de vitres sans fil et le pulvérisateur vibrant sans fil. Le kit se compose de 2 manches télescopiques, d'un logement à articulation flexible pour le nettoyeur de vitres et le pulvérisateur sans fil ainsi que d'une raclette avec bonnette microfibre. Ce kit offre jusqu'à 1,5 mètre de portée supplémentaire ce qui vous permet un nettoyage sans effort des pièces de vie, salles de bains ou vérandas jusqu'à une hauteur d'environ 3,5 mètres, quelle que soit votre taille.
Caractéristiques et avantages
Nettoyer facilement les vitres en hauteur
Lance télescopique
Compatibilité avec tous les nettoyeurs de vitres et raclettes vibrantes
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|150 x 250 x 1170
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Large surface vitrée
- Jardin d'hiver
Pièces de rechange Extension pour WV
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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