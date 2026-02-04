Vliesfilterbeutel KFI 117

Konzipiert für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: der 3-lagige Vliesfilterbeutel für lang anhaltende Saugkraft und hohen Staubrückhalt.

Für eine starke Performance: Die 3-lagigen Vliesfilterbeutel, passgenau entwickelt für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery sind extrem reißfest und überzeugen durch hohen Staubrückhalt und optimaler Saugleistung. Ebenfalls hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung, zum Beispiel bei Einsaugen von feuchtem Schmutz. Im Lieferumfang sind 4 Beutel enthalten. 

Merkmale und Vorteile
Geeignet für den Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery
Reißfestes Vliesmaterial, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung
Dreilagiges Vliesmaterial für optimalen Staubrückhalt und optimale Saugleistung
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 550 x 100 x 120
Anwendungsgebiete
  • Trockener Schmutz
  • Feuchter Schmutz