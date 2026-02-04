Pour des performances remarquables : les sachets filtres en non-tissé à 3 couches, développés sur mesure pour l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 1 Compact Battery, sont extrêmement résistants à la déchirure et s'illustrent par une excellente rétention des poussières et une puissance d'aspiration optimale. Également parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de saletés humides. Fourniture par lot de 4 sachets.