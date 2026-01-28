VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5
Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
Das Vario Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl bis zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten. Zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Verstellung
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl
- Stufenlose Druckregulierung – vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl bis zum Hochdruckstrahl.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|448 x 46 x 46
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Fassade
- Garten- und Steinmauern
- Wege
- Zäune
- Flächen rund um Haus und Garten
VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.