Lance Vario Power Full Control VP 145 pour classes K 4-K 5
Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 à K 5. Réglable en continu d’un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.
La lance Vario Power : d’un jet à détergent basse pression à un jet haute pression avec réglage de la pression en continu, en tournant tout simplement la lance. Idéale pour le nettoyage des petites surfaces dans la maison et le jardin, par exemple les murs, les allées, les clôtures et les voitures. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 à K 5.
Caractéristiques et avantages
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Jet détergent à basse pression
- Réglage de la pression en continu – d'un jet détegent à basse pression à un jet à haute pression.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|448 x 46 x 46
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin
Pièces de rechange Lance Vario Power Full Control VP 145 pour classes K 4-K 5
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.