Das VP 180 Vario Power Jet mit einstellbarer Druckregulierung, die sich durch einfaches Drehen am Strahlrohr verändern lässt und somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung bietet – von sanft bis kraftvoll. Optimal für die komfortable und effiziente Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel von Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 6 und K 7.