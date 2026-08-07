VP 180 vario power jet
Das VP 180 Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
Das VP 180 Vario Power Jet mit einstellbarer Druckregulierung, die sich durch einfaches Drehen am Strahlrohr verändern lässt und somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung bietet – von sanft bis kraftvoll. Optimal für die komfortable und effiziente Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel von Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 6 und K 7.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Druckregelung durch einfaches Drehen
- Einfach Handhabung
Hochdruck- bis Niederdruckstrahl
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Reinigungsmittelausbringung ohne Strahlrohr direkt über die Pistole
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 6 und K 7
- Perfekt für ein nachträgliches Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Fassaden kleinerer Häuser
- Garten- und Steinmauern
- Gehwege ums Haus
- Zäune
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Flächen rund um Haus und Garten