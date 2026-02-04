Der innovative Waschbürstenaufsatz aus weicher Mikrofaser wird mit Klettverschluss auf dem Bürstenteller befestigt und ist separat bei maximal 60 °C in der Waschmaschine waschbar. Der Wechselaufsatz Car & Bike für die rotierende Waschbürste WB 130 eignet sich besonders für die schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern.