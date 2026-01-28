WB 130 Rotierende Waschbürste
Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.
Die rotierende Waschbürste WB 130 von Kärcher ist, in Kombination mit dem Wechselaufsatz Universal, besonders für Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff geeignet. Die kraftvolle Rotation sorgt für eine effektive und gründliche Reinigung. Die Waschbürste verfügt über einen Auslösehebel für einen einfachen und schnellen Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt und sorgt zudem mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Bei Bedarf kann zusätzlich Reinigungsmittel verwendet und mithilfe der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufgetragen werden. Die Waschbürste eignet sich für den Einsatz mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Car & Bike und Home & Garden sind speziell auf empfindliche oder unempfindliche Oberflächen abgestimmt.
Merkmale und Vorteile
Rotierender Bürstenkopf
- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
- Reinigen Sie bequem und komfortabel.
Aufsatzwechsel über Auslösehebel
- Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
- Behalten Sie stets saubere Hände.
- Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder.
Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Transparentes Gehäuse
- Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik.
Integrierter Borstenkranz
- Minimiert Spritzwasser und schützt Anwender und Umgebung.
Kompatibel mit Gartenschlauchadapter
- Anschluss an den Gartenschlauch, auch ohne Hochdruckreiniger verwendbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20 M T 50
- K 2.325
- K 2.410 T50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.500 Garden
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Wintergärten
- Garagentore
- Jalousien / Rollläden
- Sichtschutzelemente
- Balkonverkleidungen
- Fensterbänke
Zubehör
WB 130 Rotierende Waschbürste Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.