Brosse de lavage rotative WB 130
Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.
Associée à l'embout amovible Universal, la brosse de lavage rotative WB 130 de Kärcher est particulièrement adaptée aux surfaces peintes, au verre ou au plastique. La puissante rotation assure un nettoyage efficace et en profondeur. La brosse de lavage dispose d'un levier de déverrouillage pour un changement simple et rapide de l'embout, sans contact avec la saleté, et offre en outre une expérience de nettoyage unique grâce à son capot transparent. Au besoin, il est possible d'utiliser un détergent en complément et de l'appliquer à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression. La brosse de lavage est utilisable avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Les deux embouts amovibles Car & Bike et Home & Garden, disponibles séparément, sont respectivement conçus spécialement pour les surfaces délicates ou résistantes.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
- Bénéficiez d'un nettoyage en tout confort.
Changement d'embout par levier de déverrouillage
- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Gardez toujours les mains propres.
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.
Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
- Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Couronne de poils durs intégrée
- Minimise les éclaboussures et protège l'utilisateur ainsi que son entourage.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Raccordement au tuyau d'arrosage, s'utilise également sans nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|305 x 156 x 137
Si vous avez des questions sur le modèle précédent, le WB 120, veuillez contacter l'un de nos partenaires de service ou les revendeurs Kärcher.
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.410 T50 *CH
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.500 Garden *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jardin d'hiver
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Revêtement de balcon
- Rebords de fenêtre
Accessoires
Pièces de rechange Brosse de lavage rotative WB 130
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.