Embout amovible Car & Bike pour WB 130

Pour un nettoyage parfait des véhicules et des motos : l'embout amovible Car & Bike en microfibres pour la brosse de lavage rotative WB 130. 

Cet embout pour brosse de lavage innovant, en microfibres souples, se fixe au support de brosse à l'aide d'un système de bandes autoagrippantes et se lave séparément en machine à une température maximale de 60 °C. L'embout amovible Car & Bike pour la brosse de lavage rotative WB 130 est particulièrement adapté à un nettoyage en douceur des véhicules et des motos.

Caractéristiques et avantages
Lingette microfibres innovante avec fixation velcro
  • Lavage en machine à 60 °C max.
  • L'embout est à nouveau prêt à l'emploi en un clin d'œil et sans grand effort.
Nettoyage particulièrement doux
  • Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Accessoire en option
  • Encore plus de possibilités d'utilisation pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Spécifications

Données techniques

Composition des fibres textiles 75 % polyester, 25 % polyamide
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 119 x 119 x 52
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters