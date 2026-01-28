Composée de microfibres souples, la brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike de Kärcher est particulièrement adaptée au nettoyage des véhicules et des motos et offre une expérience de nettoyage unique grâce à son capot transparent. La puissante rotation garantit un nettoyage efficace et en profondeur. L'embout amovible innovant Car & Bike se change facilement, rapidement et sans contact avec la saleté à l'aide du levier de déverrouillage. Grâce au système de bandes autoagrippantes pratique, le textile de l'embout en 2 parties peut être lavé en machine à 60 °C après le nettoyage. La brosse de lavage rotative est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Au besoin, il est possible d'utiliser un détergent en complément et de l'appliquer à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression. Les deux embouts amovibles Universal et Home & Garden, disponibles séparément, pour la brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike sont respectivement adaptés à toutes les surfaces lisses ou conçus spécialement pour les surfaces résistantes.