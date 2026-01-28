Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike
Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.
Composée de microfibres souples, la brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike de Kärcher est particulièrement adaptée au nettoyage des véhicules et des motos et offre une expérience de nettoyage unique grâce à son capot transparent. La puissante rotation garantit un nettoyage efficace et en profondeur. L'embout amovible innovant Car & Bike se change facilement, rapidement et sans contact avec la saleté à l'aide du levier de déverrouillage. Grâce au système de bandes autoagrippantes pratique, le textile de l'embout en 2 parties peut être lavé en machine à 60 °C après le nettoyage. La brosse de lavage rotative est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Au besoin, il est possible d'utiliser un détergent en complément et de l'appliquer à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression. Les deux embouts amovibles Universal et Home & Garden, disponibles séparément, pour la brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike sont respectivement adaptés à toutes les surfaces lisses ou conçus spécialement pour les surfaces résistantes.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
Changement d'embout par levier de déverrouillage
- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Vos mains restent toujours propres.
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.
Embout microfibres innovant avec fixation autoagrippante, amovible et lavable
- Lavage en machine à 60 °C max.
- L'embout est à nouveau prêt à l'emploi en un clin d'œil et sans grand effort.
Nettoyage particulièrement doux
- Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
- Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Couronne de poils durs intégrée
- Minimise les éclaboussures et protège l'utilisateur ainsi que son entourage.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Raccordement au tuyau d'arrosage, s'utilise également sans nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|75 % polyester, 25 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|305 x 156 x 137
Si vous avez des questions sur le modèle précédent, le WB 120, veuillez contacter l'un de nos partenaires de service ou les revendeurs Kärcher.
Appareils compatibles
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car&Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Home T150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20M T50
- K 2.325
- K 2.410 T50 *CH
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3.500 Garden *CH
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K5 Full Control
- K 3 Home & Pipe
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters