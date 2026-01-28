Die rotierende Waschbürste WB 130 Car & Bike von Kärcher ist aufgrund ihrer weichen Mikrofaser besonders für die Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern geeignet und sorgt mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Die kraftvolle Rotation garantiert eine effektive und gründliche Reinigung. Der innovative Wechselaufsatz Car & Bike kann per Auslösehebel einfach, schnell und ohne Schmutzkontakt ausgetauscht werden. Dank des praktischen Klettverschlusses lässt sich das Textil des 2-teiligen Aufsatzes nach der Reinigung bei 60 °C in der Maschine waschen. Die rotierende Waschbürste ist für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 geeignet. Bei Bedarf kann zusätzlich Reinigungsmittel verwendet und mithilfe der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufgetragen werden. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Universal und Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130 Car & Bike sind für alle glatten Oberflächen oder speziell für unempfindliche Oberflächen geeignet.