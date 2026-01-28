WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike
Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.
Die rotierende Waschbürste WB 130 Car & Bike von Kärcher ist aufgrund ihrer weichen Mikrofaser besonders für die Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern geeignet und sorgt mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Die kraftvolle Rotation garantiert eine effektive und gründliche Reinigung. Der innovative Wechselaufsatz Car & Bike kann per Auslösehebel einfach, schnell und ohne Schmutzkontakt ausgetauscht werden. Dank des praktischen Klettverschlusses lässt sich das Textil des 2-teiligen Aufsatzes nach der Reinigung bei 60 °C in der Maschine waschen. Die rotierende Waschbürste ist für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 geeignet. Bei Bedarf kann zusätzlich Reinigungsmittel verwendet und mithilfe der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufgetragen werden. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Universal und Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130 Car & Bike sind für alle glatten Oberflächen oder speziell für unempfindliche Oberflächen geeignet.
Merkmale und Vorteile
Rotierender Bürstenkopf
- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Aufsatzwechsel über Auslösehebel
- Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
- Ihre Hände bleiben stets sauber.
- Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder.
Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung, abnehmbar und waschbar
- Maschinenwäsche bei max. 60 °C.
- Der Aufsatz ist schnell und ohne großen Aufwand wieder einsatzbereit.
Besonders schonende Reinigung
- Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack.
Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Transparentes Gehäuse
- Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik.
Integrierter Borstenkranz
- Minimiert Spritzwasser und schützt Anwender und Umgebung.
Kompatibel mit Gartenschlauchadapter
- Anschluss an den Gartenschlauch, auch ohne Hochdruckreiniger verwendbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Faserzusammensetzung Textil
|75 % Polyester, 25 % Polyamid
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.
Kompatible Geräte
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home T 150
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.20 M T 50
- K 2.325
- K 2.410 T50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.500 Garden
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller