WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike

Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.

Die rotierende Waschbürste WB 130 Car & Bike von Kärcher ist aufgrund ihrer weichen Mikrofaser besonders für die Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern geeignet und sorgt mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Die kraftvolle Rotation garantiert eine effektive und gründliche Reinigung. Der innovative Wechselaufsatz Car & Bike kann per Auslösehebel einfach, schnell und ohne Schmutzkontakt ausgetauscht werden. Dank des praktischen Klettverschlusses lässt sich das Textil des 2-teiligen Aufsatzes nach der Reinigung bei 60 °C in der Maschine waschen. Die rotierende Waschbürste ist für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 geeignet. Bei Bedarf kann zusätzlich Reinigungsmittel verwendet und mithilfe der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufgetragen werden. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Universal und Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130 Car & Bike sind für alle glatten Oberflächen oder speziell für unempfindliche Oberflächen geeignet.

Merkmale und Vorteile
Rotierender Bürstenkopf
  • Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Aufsatzwechsel über Auslösehebel
  • Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
  • Ihre Hände bleiben stets sauber.
  • Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder.
Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung, abnehmbar und waschbar
  • Maschinenwäsche bei max. 60 °C.
  • Der Aufsatz ist schnell und ohne großen Aufwand wieder einsatzbereit.
Besonders schonende Reinigung
  • Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack.
Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Transparentes Gehäuse
  • Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik.
Integrierter Borstenkranz
  • Minimiert Spritzwasser und schützt Anwender und Umgebung.
Kompatibel mit Gartenschlauchadapter
  •  Anschluss an den Gartenschlauch, auch ohne Hochdruckreiniger verwendbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Faserzusammensetzung Textil 75 % Polyester, 25 % Polyamid
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 305 x 156 x 137

Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Motorräder und -roller
Zubehör