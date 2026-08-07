Kein Wasseranschluss? Kein Problem! Mit dem WT 12 Liter Wasser Trolley steht Wasser immer dort bereit, wo gereinigt werden soll – unterwegs auf dem Waldparkplatz nach einer Tour mit dem Mountainbike oder bequem ohne Wasseranschluss beim Reinigen rund ums Haus. Der Wassertank ist als Trolley mit großen Rädern und ausziehbarem Teleskopgriff die perfekte Ergänzung für den separat erhältlichen Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18. Als fahrbarer Unterbau macht der Wasser Trolley den Transport komfortabel und ergonomisch. Der Wassertank kann einfach zu Hause befüllt und im Auto transportiert werden. Absolut auslaufsicher dank Schraubverschluss.