Chariot à eau WT 12 l

Le chariot à eau de 12 l, qui fait office de réservoir à eau et de support mobile, est le complément parfait pour le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 disponible séparément.

Pas de raccordement d'eau ? Pas de problème ! Avec le chariot à eau WT de 12 litres, l'eau est toujours disponible là où un nettoyage s'impose : pendant vos sorties, sur un parking en forêt après une randonnée en VTT ou pour un nettoyage pratique sans raccordement d'eau autour de la maison. Ce réservoir à eau sous forme de chariot avec de grandes roues et une poignée télescopique rétractable est le complément parfait pour le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 disponible séparément. En guise de support mobile, le chariot à eau permet un transport confortable et ergonomique. Le réservoir à eau peut être rempli à la maison en toute facilité puis transporté en voiture. Bouchon vissé permettant de prévenir toute fuite.

Caractéristiques et avantages
Nettoyage autonome et mobile
  • Le chariot à eau de 12 l permet un nettoyage mobile, même sans raccordement d'eau.
  • Un réservoir plein suffit pour 3 à 5 vélos très encrassés ou plusieurs objets comme les chaises de jardin et de camping.
  • Le réservoir à eau peut être rempli à la maison en tout confort. Bouchon vissé permettant de prévenir les fuites.
Excellente mobilité grâce aux grandes roues et à la hauteur ergonomique de la poignée
  • Grandes roues pour un transport sécurisé et pratique sur les sols irréguliers ou dans les allées de jardin ainsi que pour franchir les escaliers et les paliers.
  • La poignée télescopique en aluminium peut être déployée pour un transport aisé. Rétractée, elle permet de gagner de la place lors du stockage.
Spécifications

Données techniques

Couleur anthracite
Poids (kg) 3.3
Poids emballage inclus (kg) 4.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 306 x 322 x 586