WV Abziehlippen schwarz (170 mm)

Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die schmalen Absaugdüsen unserer Akku-Fenstersauger.

Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 170-mm-Abziehlippe der schmalen Absaugdüse schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger wieder alle glatten Oberflächen streifenfrei sauber. Passend für: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 und WVP 10.

Merkmale und Vorteile
Schneller Austausch der Abziehlippe.
  • Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.
Weiche Silikonlippe
  • Streifenfreies Reinigen.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 2
Farbe Schwarz
Abmessungen (L × B × H) (mm) 170 x 42 x 5
Anwendungsgebiete
  • Sprossenfenster
  • Glatte Oberflächen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
  • Duschkabine / Badewanne
  • Arbeitsflächen in der Küche
  • Kondensation
  • Solaranlagen / Balkonkraftwerke