WV Abziehlippen schwarz (170 mm)
Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die schmalen Absaugdüsen unserer Akku-Fenstersauger.
Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 170-mm-Abziehlippe der schmalen Absaugdüse schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger wieder alle glatten Oberflächen streifenfrei sauber. Passend für: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 und WVP 10.
Merkmale und Vorteile
Schneller Austausch der Abziehlippe.
- Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.
Weiche Silikonlippe
- Streifenfreies Reinigen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|170 x 42 x 5
Anwendungsgebiete
- Sprossenfenster
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke