Pour des résultats durables et sans traces : remplacez rapidement et facilement la raclette de 170 mm du suceur d'aspiration fin. Ainsi, votre nettoyeur de vitres à batterie nettoie de nouveau toutes les surfaces lisses sans laisser de traces. Compatibles avec : WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 et WVP 10.