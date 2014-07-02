Raclettes WV noires (170 mm)
Raclettes de rechange pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans gouttes d'eau sale. Compatibles avec les suceurs d'aspiration fins de nos nettoyeurs de vitres à batterie.
Pour des résultats durables et sans traces : remplacez rapidement et facilement la raclette de 170 mm du suceur d'aspiration fin. Ainsi, votre nettoyeur de vitres à batterie nettoie de nouveau toutes les surfaces lisses sans laisser de traces. Compatibles avec : WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 et WVP 10.
Caractéristiques et avantages
Remplacement rapide de la raclette.
- Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans coulées.
Raclette en silicone
- Nettoyage sans traces
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|170 x 42 x 5
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Cadre de fenêtres
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon