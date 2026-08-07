WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor
Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klett-Befestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkratzer für hartnäckigsten Schmutz.
Der Mikrofaser-Wischbezug lässt sich dank des Klett-Systems ganz einfach auf der Sprühflasche befestigen und austauschen. Da es besonders viele abrassive Fasern hat, eignet sich das Pad vor allem für die Reinigung von Außenfenstern. Der beiliegende Schmutzkrater erlaubt es, selbst hartnäckigsten Schmutz von der Fensterscheibe zu entfernen.
Merkmale und Vorteile
Mikrofaser-Wischbezug Outdoor
- Für streifenfrei saubere Fenster.
Klett-Befestigung
- Durch die Klett-Befestigung lässt sich der Mikrofaser-Wischbezug ganz einfach und schnell austauschen.
Schmutzkratzer
Geeignet für WV Sprühflaschen Set Extra (2.633-129.0)
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Faserzusammensetzung Textil
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Fliesen
- Spiegel
- Hartnäckige Verschmutzungen