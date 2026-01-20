Der tablettenförmige CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 sorgt dank innovativer iCapsol-Technologie für sehr gute Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig besonders kurzen Trocknungszeiten. Die selbstauflösenden Tabs sind einzeln in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie verpackt, damit sehr einfach zu dosieren und sicher anzuwenden. Der kraftvolle Grundreiniger zur Sprühextraktion mit unseren Puzzi-Waschsaugern und Teppichreinigungsautomaten beseitigt selbst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen zuverlässig. Ein Ausspülen ist nicht nötig, denn die innovative, zeit- und kostensparende iCapsol-Technologie kapselt bei der Reinigung von textilen Bodenbelägen den Schmutz förmlich ein, sodass dieser während der Trocknung kristallisiert und danach ohne einen weiteren Spülvorgang einfach mit einem Bürstsauger abgesaugt werden kann. Der phosphatfreie CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 ist Woolsafe-zertifiziert und damit sowohl für Bodenbeläge aus synthetischen als auch aus natürlichen Fasern geeignet.