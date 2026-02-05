Für eine schnelle und bequeme Reinigung: Der 10 Meter lange Hochdruck-Ersatzschlauch lässt sich leicht an Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 4 bis K 7 mit Schlauchtrommel und Quick Connect-Anschlüssen ab dem Baujahr 2009 oder später anbringen. Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60 °C und einen Druck bis zu 180 Bar geeignet.