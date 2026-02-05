H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte

Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4–K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet.

Für eine schnelle und bequeme Reinigung: Der 10 Meter lange Hochdruck-Ersatzschlauch lässt sich leicht an Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 4 bis K 7 mit Schlauchtrommel und Quick Connect-Anschlüssen ab dem Baujahr 2009 oder später anbringen. Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60 °C und einen Druck bis zu 180 Bar geeignet.

Merkmale und Vorteile
Ersatzschlauch 10 m
  • Hoher Aktionsradius.
Quick Connect-Anschluss
  • Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Schnellkupplungssystem
  • Für bequeme Reinigung
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 245 x 264 x 65
Zubehör
H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte Ersatzteile

