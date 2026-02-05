H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte
Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4–K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet.
Merkmale und Vorteile
Ersatzschlauch 10 m
- Hoher Aktionsradius.
Quick Connect-Anschluss
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Schnellkupplungssystem
- Für bequeme Reinigung
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 264 x 65
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
Zubehör
H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte Ersatzteile
