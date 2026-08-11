Brosse pour taches tenaces SE 2 / SE 3-18
Élimination rapide et efficace des taches : cette brosse idéale pour les détacheurs afin d'éliminer de manière ciblée et en profondeur les taches tenaces sur les tissus et les textiles.
La brosse pour taches tenaces est la solution idéale pour un nettoyage en profondeur et une élimination rapide et complète des taches sur les textiles. Elle peut être utilisée avec les détacheurs SE 2 Spot et SE 3-18. La technologie d'injection/extraction Kärcher, qui a fait ses preuves, avec aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage, permet d'éliminer les taches en laissant peu d'humidité dans les textiles.
Caractéristiques et avantages
Technologie Kärcher reconnue pour des résultats de nettoyage optimauxÉlimination ciblée et efficace des taches tenaces ou séchées. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles. Application sans goutte car l'eau est automatiquement aspirée pendant le processus de nettoyage.
Prise en main facile et confortableLa fonction de nettoyage du système empêche les accessoires de se salir pendant le nettoyage. Les mains restent propres et les accessoires peuvent être rangés immédiatement après utilisation. Utilisation intuitive.
Poils souplesÉlimination douce et complète des taches sur les surfaces textiles.
Convient aux détacheyrs SE 2 Spot et SE 3-18.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Tissus d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Sièges de voiture