La brosse pour taches tenaces est la solution idéale pour un nettoyage en profondeur et une élimination rapide et complète des taches sur les textiles. Elle peut être utilisée avec les détacheurs SE 2 Spot et SE 3-18. La technologie d'injection/extraction Kärcher, qui a fait ses preuves, avec aspiration automatique de l'eau pendant le nettoyage, permet d'éliminer les taches en laissant peu d'humidité dans les textiles.