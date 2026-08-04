Jeu de brosses rondes pratique en quatre couleurs différentes pour des applications différentes. Les brosses sont disponibles en différentes couleurs pour d'autres travaux de nettoyage. Les brosses à couleur différente peuvent être utilisées dans la salle de bain, la cuisine, etc. Les brosses à vapeur flexible sont idéales pour une utilisation dans toute la maison. Les brosses peuvent être utilisées avec les appareils : SV 1902 et SV 1802.