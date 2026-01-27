L'aspirateur vapeur SV 7 de Kärcher allie les atouts des nettoyeurs vapeur et les points forts des aspirateurs. Il aspire par exemple les miettes par terre, effectue un lavage et sèche même le sol ensuite. Le tout, confortablement, en un seul passage. Ces appareils polyvalents convaincants et leurs accessoires assortis sont la garantie d'un foyer parfaitement entretenu – facilement, confortablement, rapidement et sans produits chimiques.