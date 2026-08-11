Brosses rouleaux surface en pierre PCL 6
Lot de 4 brosses de rechange pour le nettoyeur de terrasses PCL 6. Pour le nettoyage des sols en pierre ou carrelage.
Votre partenaire idéal pour le nettoyage des terrasses : le jeu de 4 brosses spéciale pierre est disponible en tant qu'accessoire pour le PCL 6 et est idéal pour un nettoyage en profondeur mais en douceur des dalles et des carreaux de pierre lisses (type carrelage ou marbre). Les salissures telles que les matières organiques ou la mousse sont éliminées sans effort. Les brosses peuvent être remplacées facilement et sans outil.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage uniforme et en profondeur des dalles et carreaux de pierre lisses type carrelage ou marbre extérieur.
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Bon rendement surfacique et profil de brosse optimisé pour le nettoyage des carreaux et dalles de pierre lisses.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Mousse