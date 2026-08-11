Votre partenaire idéal pour le nettoyage des terrasses : le jeu de 4 brosses spéciale pierre est disponible en tant qu'accessoire pour le PCL 6 et est idéal pour un nettoyage en profondeur mais en douceur des dalles et des carreaux de pierre lisses (type carrelage ou marbre). Les salissures telles que les matières organiques ou la mousse sont éliminées sans effort. Les brosses peuvent être remplacées facilement et sans outil.