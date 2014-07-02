Buse à angle variable, 080

Permet de modifier l’angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s’adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.

Avec la buse à angle variable Kärcher, l'angle du jet haute pression peut être réglé en continu entre 0 et 90°. Ainsi, la buse s'adapte à la perfection à tous les types de salissure et surfaces imaginables.

Spécifications

Données techniques

Taille de buse ( ) 80
Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,3
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme