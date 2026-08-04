Buse de sol emballé gris basalte DN40

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal standard ( ) DN 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Largeur (mm) 360
Couleur gris
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 370 x 190 x 75
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