Buse de sol emballé gris basalte DN40
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur (mm)
|360
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|370 x 190 x 75
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